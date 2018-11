Toroslardan Gelen Lezzet "Bucak Salebi"

13 Kasım 2018 Salı 12:18



BİLAL ALTIOK - Burdur 'un Bucak ilçesinde, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde köylülerin özenle topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yerini alıyor.Mayıs, haziran aylarında Bucak'ın çevresindeki Toros Dağlarının el değmemiş yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumrularını satın alan tüccarlar, taş değirmenlerde kırdırıp öğüttürüyor. Toz haline getirilen Bucak salebi, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 45 dakika daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatıldıktan sonra damaklarda eşsiz bir lezzet ve aroma bırakıyor.Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan ve Türkiye 'nin birçok ilinden sipariş edilen Bucak salebinin kilosu 600 liraya ulaştı."1 kilo süte 7 gram salep tozu"Bucak'ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, AA muharibine yaptığı açıklamada, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Köylülerin topladığı bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulduğunu belirten Gündüz, "Bizim Bucak'ın Toroslarında yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması farklı olduğundan çok tercih ediliyor." dedi.Toroslarda yetişen doğal salebin kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Gündüz, salep hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını ifade etti. Gündüz, Bucak salebinin yapışkan özelliğinin daha çok olmasından dolayı 1 kilo sütte 7 gram salep tozunun gerekli lezzet ve yoğunluğu verdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan , ününü ikiye katladıEskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiği anlatan Gündüz, kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinden sonra salebin ününün ikiye katlandığını dile getirdi. Bucak'tan Türkiye'nin her yerine salep gönderdiklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:"İnternet üzerinden 100 gramın üzerinde istediklerinde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İstanbul 'dan talep daha çok oluyor. Bunun yanında örneğin Malatya Ankara ve İzmir 'e gönderiyoruz. Müşterilerimiz internetten araştırıp bize ulaşıyor. Yüzde yüz Bucak salebi diye bizlere onaylattıktan sonra alıyorlar. Bucak salebini bir kişi alsa 10 kişiye tavsiye ediyor, satışlarımız bu şekilde yaygınlaşıyor. Şu an hakiki doğal Bucak salebinin kilosu 600 lira. Bu yıl verim biraz az olduğundan dolayı kaliteli salebin fiyatı arttı. Bucak salebini bir kere tadan bir daha vazgeçemez."Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından beri her yıl Bucak'tan salep gönderdiklerini, her yıl bir kere de milletvekillerine Bucak salebi ikram ettiklerini sözlerine ekledi.Vücudu sıcak tutmasıyla biliniyorKafeterya işletmecisi Hüseyin Gençöz de kış aylarında Antalya 'ya gidenlerin özellikle salep içmek için ilçeye uğradığına işaret ederek "Mükemmel bir tat, mükemmel bir aroma, vücudu sıcak tutmasıyla öne çıkıyor. Bir içen bir daha içiyor. Buraya salep içmek için uğrayanlar, yolu bir daha düşünce muhakkak tekrar geliyor." dedi.Gençöz, ilçede Bucak salebinin fincanının 5 ila 7 liradan satıldığını belirtti.Müşterilerden Hatice Ünlü ise daha önce başka yerlerde salep içtiğini ancak Bucak salebinin daha lezzetli ve aromasının çok güzel olduğunu söyledi.İstanbul'dan Bucak'a üniversite eğitimi için gelen Seda Börcek, aslında salep içmeyi pek sevmediğine ancak Bucak'a geldiğinde ismini çok duyduğu için denediğine işaret ederek "Farklı bir aroması var, açıkçası çok hoşuma gitti. Bir kere denedikten sonra devamı geldi. İçmeyenlere mutlaka tavsiye ediyorum." dedi.Bucaklı Kemal Uçar da saleplerinin giderek popüler olduğunu, içen kişinin bir daha asla vazgeçemediğini kaydetti.