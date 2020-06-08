Torosların eteklerinde doğal yetişen papatya, kadınların geçim kapısı oldu

Osmaniye'de kadınlar, Toros Dağları'nın eteklerinden toplayıp kurutarak kilogramını 20 liraya sattıkları papatya ile aile bütçesine katkıda bulunuyor.

08.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:08
Osmaniye'de kadınlar, Toros Dağları'nın eteklerinden toplayıp kurutarak kilogramını 20 liraya sattıkları papatya ile aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Kadirli ilçesinde, Torosların eteklerinde doğal şekilde bolca yetişen papatyaları kadınlar özenle toplayıp evlerine getiriyor. Kadınlar, papatyaları daha sonra evlerinin avlusu veya damına sererek kurumaya bırakıyor.
Kurutulan papatyalar, ilaç, kozmetik ve gıda sektörü gibi alanlarda kullanılmak üzere kilogramı 20 liraya satın alınıyor.
Kadınlar, papatya sayesinde hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
"Zahmetli iş ama üretime önemli katkısı oluyor"
Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede papatyaların mayıs ve haziran aylarında verimli olduğunu söyledi.
İlçenin papatyaya uygun iklim ve doğa şartlarını barındırdığını, bu yıl yağışlar sayesinde ürünün daha bol olduğunu anlatan İspir, şöyle konuştu:
"Torosların eteklerindeki dağ köylerinde daha sık görülen papatya, haziran ayı sonuna kadar toplanabiliyor. Vatandaşlarımız topladıkları papatyaları kurutarak kilosunu 20 liradan satıyor. İlçemizde yılda ortalama 11 ton civarında toplanıyor. Bunun hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine önemli katkısı oluyor. Zahmetli iş ama üretime önemli katkısı oluyor."
Kızyusuflu köyünde yaşayan Rahime Savrun da her yıl mayıs ve haziran aylarında dağlardan topladığı papatyaları tek tek ayıkladıktan sonra kurutup sattığını belirterek, aile ekonomisine katkı sağladığını belirtti.
İlçede 30 yıldır papatya çiçeği alımı yapan Hüsne Çığşar ise her yıl ortalama 3- 4 ton papatyayı İzmir'e gönderdiğini, çiçeklerin burada ilaç, kozmetik ve gıda gibi birçok sektörde kullanıldığını dile getirdi. Torosların eteklerinde doğal yetişen papatya, kadınların geçim kapısı oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Toros Dağları, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Türkiye’de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek Haber
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Süleyman Soylu’nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı Haber
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi’ni bastı Haber
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Haber
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Haber
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Haberler››Güncel››Torosların eteklerinde doğal yetişen papatya, kadınların geçim kapısı oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:06: TAV kurumsal yönetimde zirvede - Haber 11:06: Mamak'ta yol atağı - Haber 11:05: ESENYURT'TAKİ PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA - Haber 11:05: Aynı hastalıktan dördüncü çocuklarını da kaybetmek istemiyorlar - Haber 11:05: 65 haneli köyden 50 aşçı yetişti - Haber 10:34: Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor - Magazin 10:19: 2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü - Haber 10:05: Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek - Haber 09:31: Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı - Haberler