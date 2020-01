Torosların eteklerinde köy köy gezip öğrencileri "iyilikle" tıraş ediyor

Mersin'in Anamur ilçesinde berberlik yapan Bayram Baysal başlattığı "İyilik makası köy yollarında" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Toros Dağları'nın eteklerindeki okullara giderek öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya gelen ve ilkokula kadar eğitim hayatı süren, ardından ağabeyi Ramazan ile çalışmak için Anamur'a yerleşen Bayram Baysal (37), burada bir berberin yanında çırak olarak işe başladı.Baysal, burada 16 yıl çalıştıktan sonra usta oldu ve yaptığı birikimle kendi iş yerini açtı.İşlerin iyi gitmesiyle ailesine yardımcı olan ve bir süre sonra evlenen Baysal, kendi çocukluk yıllarını da unutmadı.Baysal, ilkokulu maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakmasından dolayı ailesinin durumu kötü olan öğrenciler için "İyilik makası köy yollarında" isimli sosyal sorumluluk projesi hazırladı.Proje kapsamında Toros Dağları'nın eteklerindeki okullara giden Baysal, yanında getirdiği berber çantasıyla köy köy gezip öğrencilerin saçlarını ücretsiz kesmeye başladı."Hedefim 5 bin öğrenciye ulaşmak"Berber Bayram Baysal, AA muhabirine, kendi okul hayatından yola çıkarak hazırladığı proje kapsamında kırsal kesimde eğitim gören çocuklara yardım etmeye çalıştığını söyledi.Çantasını alıp Toros Dağları'nın eteklerindeki okulları gezmeye başladığını belirten Baysal, şöyle konuştu:"Toplamda 8 okula gittim ve yaklaşık 600 maddi durumu iyi olmayan öğrencinin saçını kestim. Yaptığım işleri diğer meslektaşlarıma örnek olması açısından sosyal medyada da paylaşıyorum. Çok hoş ve güzel tepkiler alıyorum. Bunu başardığıma inanıyorum. Çünkü benden sonra 40 kuaför teşekkür ederek projeme destek verdi ve bu işe başladılar. Hedefim şu an 5 bin öğrenciye ulaşmak, bu sonrasında 10 bin de olabilir.""Çocuklar ağlamamalı, yapılan şey kalp kırmamalı"Baysal, tıraş ettiği çocukları üzmeden işini yerine getirdiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çocukları kırmadan yapmak gerekiyor bu işi. Her çocuğu istediği model tıraş ediyorum. İş yerimde nasıl para karşılığı çalışıyor ve hizmet ediyorsam, gittiğim okullardaki çocuklara da bedava aynı hizmeti sunuyorum. Çocuklar ağlamamalı, yapılan şey kalp kırmamalı. Ben aynı zamanda evlere gidip engelli vatandaşları da tıraş ediyorum. Engelli birisinin de hayatına dokunabilmenin planlarını yapıyorum. Bunları yaparken de hiçbir ücret talep etmiyorum. Bunlar hep gönüllülük esasına göre yapılan işler. İmkanım olduğu sürece her yere giderim. En uzak mahallelere gittim. Gittiğim bu yerler 100-150 kilometre."Baysal, sosyal sorumluluk projelerini çok takip ettiğini, bu tarz projelerin her zaman desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Benim ekonomik durumum çok iyi değil. Hiçbir şeyim yok. Sadece makasım var ve o makasımla kırsal kesimlere gidip hiçbir karşılık beklemeden o çocukların saçlarını kesebiliyorsam başkaları da bir şeyler yapabilir." ifadesini kullandı.