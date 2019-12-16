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Torosların zirvesinde off-road yaptılar

Karaman'ın Ermenek ilçesinde off-road tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu arazi şartlarında off-road heyecanı yaşıyor.

16.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:32Torosların zirvesinde off-road yaptılar
'ın ilçesinde off-road tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu arazi şartlarında off-road heyecanı yaşıyor.

Ermenek ilçesinde 21 araçlık off-road grubu hafta sonlarını fırsata çevirip etkinliklere devam ediyor. Özellikle kış aylarında daha fazla buluştuklarını belirten ekiptekiler, kar yağmasını dört gözle bekliyor. Zorlu arazi şartlarını daha çok sevdiklerini belirten off-road tutkunları, çamur, kar ve dik yamaçların daha fazla heyecan verici olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce kurulan grupta 1952 model araçların da olması dikkat çekti. Ermenek ilçesinde meydandan başlayan turda, Ermenek yolu üzerinden Evsin köyüne ulaşıldı. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekiptekiler, indikleri vadiden çıkarken zorlandı.

Ermenek Off-Road Kulübü Başkanı Mustafa Nusret Aydoğdu, Ermenek'ten çıkarak Evsin köyü üzerinden Mersin'in Mut ilçesi Becidüzü yaylasına kadar yaklaşık 80 kilometre yol geldiklerini anlatarak, "Buradan Damlaçalı ve Tekeçatı üzerinden tekrar Ermenek'e döneceğiz. Bugün yedi araç ile çıktık, kulübümüze kayıtlı 21 aracımız var. İl dışı gezilerimiz oluyor. Gazipaşa, Alanya, Yunt Yaylası, Mut ve Karaman merkeze geçiş yapıyoruz. Çamur olduğu zaman baraj yakınlarına gidiyoruz. Kar olduğu zaman off-road daha fazla yapıyoruz. Ciplerin gidebildiği her yere, zirvelere çıkmaya çalışıyoruz. Off-road tutkunlarını Toros dağlarının zirvesinde bulunan Ermenek'e bekliyoruz" dedi. - KARAMAN

Karaman, Ermenek, Mut, Güncel

Kaynak: İHA

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