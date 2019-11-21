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Torpido gözünde uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ihbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada torpido gözünde 12 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

21.11.2019 22:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:59Torpido gözünde uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

AYDIN'ın ilçesinde, ihbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada torpido gözünde 12 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ekipleri, Söke'den Didim yönüne giden otomobilin içinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Tuzburgazı Mahallesi yol kavşağında asayiş uygulaması yapan jandarma, Ercan Hikmet U. yönetimindeki 09 L 7765 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde alüminyum folyoya sarılı 12 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Sürücü Ercan Hikmet U. ve yanındaki Sinan Ç., uyuşturucunun kendilerine ait olduğu itiraf etti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Jandarma, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

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