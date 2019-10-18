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Torpil bomba gibi patladı

Kahramanmaraş'ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

18.10.2019 16:10Torpil bomba gibi patladı
Kahramanmaraş'ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuzselim Mahallesi Diş Hastanesi yanında bulunan parkta meydana geldi. Derman Yılmaz, isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu sırada cebinden çıkardığı torpili ateşledi. Torpili ateşlemesiyle birlikte bir anda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle Derman Yılmaz ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)

Yavuzselim Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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