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Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

18.10.2019 17:08
Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuzselim Mahallesi Diş Hastanesi yanında bulunan parkta meydana geldi. Derman Yılmaz, isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu sırada cebinden çıkardığı torpili ateşledi. Torpili ateşlemesiyle birlikte biranda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle Derman Yılmaz ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Torpil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Yavuzselim Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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