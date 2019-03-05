Tortum'da Kadınlar İçin Halı Dokuma Atölyesi Açıldı

Erzurum
'un Tortum
ilçesinde, kadın istihdamını artırmak amacıyla kadınlara yönelik ipek halı dokuma atölyesi açıldı.
Tortum Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünde, kadın istihdamına yönelik proje kapsamında İŞ-KUR İl Müdürlüğü desteğinde açılan atölye ile kadınların istihdam edilmesi amaçlanıyor.
Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada atölyede ilk etapta 20 kadınının istihdam edileceğini ifade ederek, ilerleyen zamanlarda bu sayının daha artacağını aktardı.
Yazıcı projenin uygulamaya alınması için uzun mesai harcadıklarını belirterek, "İstihdamın artırılması, fiziki çalışma şartlarının üste seviyeye taşınması ve üretimin sürekli hale getirilmesi için projeyi bizzat takip edeceğim." dedi.
İŞ-KUR ile yapılan protokol doğrultusunda kursiyerlere ücrette verileceğini anlatan Yazıcı, elde edilen pazarların sayısının artırılarak gelir getirici faaliyetlerin süreklilik arz etmesi için çalışmalara devam edileceğini kaydetti.
Atölye, katılımcıların birlikte kurdele kesmesiyle hizmete girdi.
Erzurum, Tortum, Güncel
Kaynak: AA