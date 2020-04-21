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Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz

Bursa'da 65 yaş üstü kısıtlamasına takılan anane, yeni doğan torununu jandarma ekipleri sayesinde cep telefonundan görüntülü olarak gördü ve gözyaşlarını tutamadı.

21.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:12
Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz
Bursa 'da 65 yaş üstü kısıtlamasına takılan anane, yeni doğan torununu jandarma ekipleri sayesinde cep telefonundan görüntülü olarak gördü ve gözyaşlarını tutamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Dutluca köyünde ikamet eden anneannenin yeni doğan torunu göremediğini ve 65 yaş üstü yaş engeline takıldığını belirten oğlu Özgür Bayrak, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bir mail gönderdi. Mailde, ' Yeni doğan oğlumu göremeyen annem için bana yardımcı olabilir misiniz? ' maili atan Özgür Bayrak'ın mailine jandarma ekipleri kayıtsız kalmadı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Dutluca köyüne giderek anneanne ile torunu görüntülü olarak buluşturdu. Torununu cep telefonunda canlı olarak gören anneanne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Sürpriz buluşma karşısında duygusal anlar yaşandı.

Görüşmenin ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise, " Şimdilik görüntülü olarak buluşturduk. Daha sağlıklı ve daha güzel günlerde onların tekrar buluşması ve kucak kucağa yan yana olmaları dileğiyle" şeklinde mesaj paylaşıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Torun, Bursa, Güncel
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