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Torunlardan dedelerine, ninelerine evde kalın çağrısı

Torunlardan dedelerine, ninelerine evde kalın çağrısı Bursa'da bir grup minik öğrenci yaşlılara seslenip evde kalmaları gerektiğini anlattı.

24.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:29
Torunlardan dedelerine, ninelerine evde kalın çağrısı
BURSA - Bursa 'da bir grup minik öğrenci yaşlılara seslenip evde kalmaları gerektiğini anlattı. Minikler Korona virüs ile mücadele kapsamında bir insanın ne yapması gerektiğini video klip eşliğinde anlattı.
Korona virüs dünyada ve Türkiye'de can almaya devam ederken sokağa çıkmaları sakıncalı ve yasak olduğu halde evlerinde oturmak yerine dışarıda gezmeyi tercih eden yaşlıların görüntüleri en çok gençleri üzüyor.
Sağlık Bakanlığının evde kalın yaşlılarımız ile temas kurmayın çağrısına kulak veren milyonlarca genç nüfus günlerdir yaşlı olan aile fertleriyle görüşmeme sıkıntısını çekerken yaşlıların bu umursamaz tavırları başta torunları olmak üzere tüm evlatlarını düşündürüyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Gürsu Mahallesinde bulunan Yüksel Bodur İlkokulu 4/A ögrencileri konuyla ilgili hazırladıkları videoda Korona virüsünden nasıl korunulacağını maddeler halinde anlattı. Torunlardan dedelerine, ninelerine evde kalın çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Torunlardan dedelerine, ninelerine evde kalın çağrısı
Etiketler : Bursa, Genel

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