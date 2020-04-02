Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Torunları görüntülü görüşmelerde dedeleri ve ninelerine "evden çıkmayın" çağrısı yaptı

Bilecik'te yaşayan bazı çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görüntülü görüşmek zorunda kaldıkları dedeleri ve ninelerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı, dışarı çıkmamaları konusunda da çağrıda bulundu.

02.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:24
Bilecik 'te yaşayan bazı çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görüntülü görüşmek zorunda kaldıkları dedeleri ve ninelerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı, dışarı çıkmamaları konusunda da çağrıda bulundu.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olduğu için ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların torunları, özlemlerini görüntülü görüşmeyle gideriyor.
Büyüklerinin ekranlara sığmayan sevgisiyle karşılaşan çocuklar, hem dedelerinin ve ninelerinin halini hatırını soruyor hem de izolasyon kurallarına uymalarını istiyor.
Duru, Doruk ve Derin Naz Özdemir kardeşler, İstanbul'da ikamet eden dedeleri ve anneanneleri ile görüntülü görüşme yaptı.
Büyüklerine evden çıkmamaları çağrısında bulunan kardeşler, dede Yılmaz Çankaya'ya balık tutmaya gitmemesini, onları çok sevdiklerini ve özlediklerini söyledi.
Yılmaz Çankaya da torunlarına, "Balık tutmaya gitmiyorum. Hastalık bitene kadar evden çıkmayacağım. Siz de evde kalın ve annenizin sözünü dinleyin. Babanızı üzmeyin. Buraya geldiğinizde beraber parka gideriz, sahile gideriz." dedi.
Bilecik Hürriyet Mahallesi'nde oturan Ahmet ve Esma Bolat çiftinin 8 yaşındaki oğlu Ali Emir de Tokat'ta yaşayan anneannesi Hatice Çelik'i arayarak, evde kalmalarını istedi.
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Eylül ve Ada Uçar kardeşler, anneanneleri Hatice Arslan'ı, Gülce Aydemir de dedesi Musa ve babaannesi Emine Aydemir'le görüşüp, ekrandan da olsa hasret giderdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Torunları görüntülü görüşmelerde dedeleri ve ninelerine ’evden çıkmayın’ çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Güncel

Haberin Videosu :

Torunları görüntülü görüşmelerde dedeleri ve ninelerine "evden çıkmayın" çağrısı yaptı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Torunları görüntülü görüşmelerde dedeleri ve ninelerine 'evden çıkmayın' çağrısı yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım - Haber 16:47: Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2) - Haber 16:47: Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor - Haber 16:47: Kastamonu Belediyespor'un yabancı hentbolcularından Türkçe ve İngilizce "evde kal" çağrısı - Haber 16:46: Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması: Nüfusa göre ilk sıradayız - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler