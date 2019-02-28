Torunları İçin Almanca Öğrenmeye Çalışıyor

Kaynak: AA

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 80 yaşındaki Adem Şenol, Almanya'da büyüyecek torunlarıyla gelecekte dil problemi yaşamamak için Almanca kursuna başladı.Atakum Halk Eğitim Merkezince düzenlenen Almanca kursuna katılan Şenol, 80 yaşında öğrenme azmiyle çevresinden takdir topluyor.Kısa sürede kursun en başarılı öğrencileri arasında yer alan Şenol, diğer kursiyerlere de örnek gösteriliyor.Evli, iki çocuk babası Adem Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş müfettişi olarak görev yaptığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2005 yılında emekli olduğunu söyledi.Kızı, damadı ve iki torununun geçtiğimiz yıl Almanya'nın Münih kentine yerleştiğini belirten Şenol, biri 7, diğeri 3 yaşındaki torunlarının Almanca öğrenmeye başladığını anlattı.Almanya'da büyüyecek torunlarının gelecekte Almanca'yı daha iyi konuşacaklarını, onlarla iletişim kurmakta güçlük yaşamamak için Almanca öğrenmeye karar verdiğini ifade eden Şenol, şunları dile getirdi:"Kızım ve damadım geçen yıl Münih'e yerleştiler. İki torunum var. İrem Nergiz 7, Alp Ozan 3 yaşında. Onlar şimdi Almanca öğreniyorlar. Kolay kolay Türkiye'ye dönmeyecekler. Günün birinde Türkçe'yi belki Almanca kadar mükemmel konuşamayacaklar. Okul yıllarımda Almanca seçmeli dersimdi. Torunlarımla gelecekte rahat iletişim kurabilmek için Almanca öğrenmeye karar verdim. Şimdi torunlarımla Almanca öğreniyorum."Torunlarıyla sık sık telefonda konuştuğunu, nisan ayında onları ziyarete gideceğini ifade eden Şenol, "Ziyareti öncesi, onlarla uzun uzun konuşmak için şevkle eğitimimi sürdürüyorum. Torunlarımla birlikte zaman geçirebilmenin hayalini kuruyorum." diye konuştu.Şenol, kursun çok iyi gittiğini belirterek, "Hocamız çok iyi öğretiyor. Kursa geldiğim için kayıpta değil kazançlı olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.Öğrenmenin yaşı yokÖğrenmenin yaşı olmadığına vurgu yapan Adem Şenol, şunları kaydetti:"Ben hayatım boyunca hep öğrenmek istedim. Zaten bu merakım nedeniyle köyden buralara kadar geldim. Benimle beraber olan arkadaşlarım hala köydeler. Pek çok kitabım var. Pek çok şeyle meşgul olurum. Okumak öğrenmek de bunlardan bir tanesi. Torunlarım kolay kolay Türkiye'ye dönmeyecekler. Günün birinde Almanca konuşmayı tercih edecekler. Onlarla birlikte Almanca öğrenmek istiyorum. Hiç olmazsa, 'dedem de pek bir şey bilmiyor' demesinler istiyorum."Oğlunun ise İtalya'da yaşadığını söyleyen Şenol, torunları olduğunda günün birinde İtalyanca da öğrenebileceğini sözlerine ekledi.Halk Eğitim Merkezi Almanca Öğretmeni Reha Tuna Özköse, kursun ocak ayının ikinci haftasında başladığını söyledi.Özköse, Adem Şenol'un sınıflarına değer kattığını vurgulayarak, "Bu yaşa rağmen öğrenme aşkı benim de insanlara anlattığım bir öykü haline geldi. Örnek alınması gereken bir insan. Bir ay içinde önemli ilerleme kaydetti. Sınıfın yıldızı diyebilirim." ifadesinde bulundu.