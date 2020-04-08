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Torunlarının acısına dayanamadı, hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geçtiğimiz gün kerpiç evin çökmesi sonucu 2 torununu kaybeden 80 yaşındaki Hacı Ahmet Demiroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

08.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:23
Torunlarının acısına dayanamadı, hayatını kaybetti
Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde geçtiğimiz gün kerpiç evin çökmesi sonucu 2 torununu kaybeden 80 yaşındaki Hacı Ahmet Demiroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Önceki gün oğlunun kerpiç evinin yıkılması sonucu iki torununu kaybeden 80 yaşındaki Hacı Ahmet Demiroğlu, torunlarını kaybetmenin acısına dayanamadı. Kalp krizi geçiren Demiroğlu, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demiroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demiroğlu'nun yakınları kendisinin hiçbir hastalığının olmadığını, torunları için 3 gündür sürekli ağladığını ifade etti.

Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı köyünde aşırı yağışlar nedeniyle Hamdullah Demiroğlu'na ait evin bir bölümü çökmüş, olayda Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Demiroğlu, Kalp Krizi, Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa
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