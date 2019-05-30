Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ARANAN ŞÜPHELİ EVİNE GİRİRKEN YAKALANDI

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Sabri Mergen (77), Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal Keleş (23), amcası Şaban Keleş (51) ve babaları Ramazan Keleş'e (57) av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Umut, Eftal ve Şaban Keleş hayatını kaybederken Ramazan Keleş ise yaralandı. Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli Sabri Mergen, akşam saatlerinde evine gizlice girmeye çalıştığı sırada, jandarma ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA