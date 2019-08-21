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Torunu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - BALIKESİR

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, torunu tarafından bıçakla öldürülen Bedriye Kangal'ın cenazesi toprağa verildi.

21.08.2019 18:31
Torunu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - BALIKESİR
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, torunu tarafından bıçakla öldürülen Bedriye Kangal'ın cenazesi toprağa verildi.
Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde torunu Fettah S. tarafından bıçakla öldürülen 80 yaşındaki Kangal için Bakırlı Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı.
Bedriye Kangal'ın cenazesi daha sonra Bakırlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Fettah S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde ikamet eden Fidan Kangal (83) ile kendisinden para isteyen torunu Fettah S. (28) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fettah S, Fidan Kangal ve eşi Bedriye Kangal'ı bıçakla yaralamıştı. Bedriye Kangal olay yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan eşi Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından kaçan Fettah S. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.
Torunu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, Güncel

Kaynak: AA

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