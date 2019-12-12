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Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü

Kastamonu'nun Göçkün köyünden torununu hastaneye götüren şahsın kullandığı aracın kamyonla çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

12.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:04Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü
'nun Göçkün köyünden torununu hastaneye götüren şahsın kullandığı aracın kamyonla çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Göçkün köyünden hem torununu hastaneye kontrole götürmek hem de yeni doğum yapan akrabalarını ziyaret için Kastamonu Devlet Hastanesine seyir halinde olan Salih Emik (67) idaresindeki panelvan minibüs, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çakıl yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada Salih Emik ile kızı Saliha Genç ve 5 yaşındaki torunu Yasin Emik hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Salih Emik ile kızı Saliha Genç ve torunu Yasin Emik, Göçkün köyünde ikindi namazının sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

1 hafta önce de 3 kişi hayatını kaybetmişti

Geçen hafta meydana gelen kazada da, İnebolu'dan Antalya'ya seyir halinde olan Şahin Küm idaresindeki otomobil (28), Taşoluk mevkiinde tır ile çarpışmış kazada Şahin Küm, 5 aylık hamile eşi Nihal Küm (23) ve 1 yaşındaki bebekleri Şennur Küm olay yerinde hayatını kaybederken Satılmış Küm ile 2,5 yaşındaki Evranur Küm ise yaralanmıştı. 2,5 yaşındaki Evranur, yaşanan kazada hem annesini, hem babasını hem de küçük kız kardeşini kaybetmişti.

"Acımız iki kat daha arttı"

Acılarının iki kat daha arttığını söyleyen Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, "Kelimelerin düğümlendiği yerdeyiz şuanda Allah'ın takdir ilahi böyle bir hafta içerisinde 6 tane trafiğe kurban verdik. Mevla'm taksiratlarını af eylesin geri de kalanlara sabır sıhhat versin yaralı arkadaşımıza da acil şifalar versin diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Yayla Mahallesi, Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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