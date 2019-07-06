06.07.2019 17:11
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Torununu vermeyen eski dünürünü vurduğu iddiası

Torununu vermeyen eski dünürünü vurduğu iddiası

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kişi, torununu vermediği iddiasıyla tartıştığı eski dünürünü tabancayla yaralandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kişi, torununu vermediği iddiasıyla tartıştığı eski dünürünü tabancayla yaralandı.
Yavuzeli ilçesinde iddiaya göre, Songül K, mahkeme kararıyla kendisinde kalmasına karar verilen 2 çocuğunu almak için babası Ömer K. ile bir süre öce boşandığı eski eşi Hüseyin K'nin Fevzi Çakmak Mahallesindeki evine geldi.
Songül K'nin babası Ömer K, çıkan tartışma üzerine Hüseyin K'nin babası İsmet K'ye tabancayla ateş etti.
Yaralanan İsmet K, 112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ömer K, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

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