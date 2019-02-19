Torununun Hızlı Tren Eleştirisine Yıldırım'dan Yanıt: Konuşmam Güme Gitti

TBMM Başkanlığı'ndan istifa eden AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a hızlı tren kullanarak geçti. Yıldırım'a yolculukta eşlik eden torununun sözleri olay oldu.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevinden istifa etti.

YHT İLE İSTANBUL'A GEÇTİ

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra; eşi Semiha Yıldırım, torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile birlikte yüksek hızlı trenle İstanbul'a doğru yola çıktı. Yıldırım,yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a geldi.

YILDIRIM'IN TORUNU: NİYE YAVAŞ?

Yıldırım'ın torunu dedesine "Burası niye yavaş? Hızlı trene bindik ama niye hızlı gitmiyor?" eleştiride bulundu. Torunun bu sözlerine yanıt veren Yıldırım, "Gördünüz mü? Benim konuşmamı altüst etti. Şimdi televizyonlar senin konuşmanı verecek, benimki güme gitti." dedi.