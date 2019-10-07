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Torununun para için darp ettiği iddia edilen yaşlı kadın öldü

Samsun'da para için torunu tarafından yatağında darp edildiği iddia edilen yatalak kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07.10.2019 18:14Torununun para için darp ettiği iddia edilen yaşlı kadın öldü
Samsun'da para için torunu tarafından yatağında darp edildiği iddia edilen yatalak kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankadan emekli olan ve uzun yıllar yatalak olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi 83 yaşındaki Gülören A., lise öğrencisi 18 yaşındaki torunu M.K.E.'nin kendisinden para isteyip darp ettiğini iddia etti. Yakınları tarafından Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Gülören A., ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi M.K.E.'nin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Gülören, Alaçam, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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