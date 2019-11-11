Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi

DİYARBAKIR'da '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 300 bin fidan toprakla buluştu. Torununun torunuyla fidan dikmeye gelen 85 yaşındaki Münife Kökeren, "Gelen nesillere daha iyi bir ortam bırakabilirsek ve faydamız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 'Geleceğe nefes ol' etkinliği kapsamında, Diyarbakır'da 300 bin fidan toprakla buluştu. Dicle Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'da 300 bin fidan şu an itibariyle toprakla buluşuyor. Özellikle yarınımızın güvencesi, güzelliğimiz ve zenginliğimiz olan çocuklarımızdan başlayarak her bir fidanın sahiplenilmesi, geleceğe bir nefes olması en önemli amacımız ve hedefimiz. Ülkemizi geleceğe taşımanın yeşil ve güzel bir Diyarbakır oluşturmanın gayreti içindeyiz" dedi.

MÜNİFE NİNE'DEN ANLAMLI DAVRANIŞ

Torununun 3 yaşındaki torunuyla fidan dikmeye gelen Münife Kökeren, gelecek nesle güzel bir ortam bırakmak amacıyla bu etkinliğe katıldığını söyledi. Kökeren, "Torunumun torunuyla geldim. Fidanları kızım aldı bana. Bizim zamanımız geçti. Gelen nesillere daha iyi bir ortam bırakabilirsek ve faydamız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.