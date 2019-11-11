Haberler » Güncel » Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi - Haber

Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi

DİYARBAKIR'da '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 300 bin fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:55Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi

DİYARBAKIR'da '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 300 bin fidan toprakla buluştu. Torununun torunuyla fidan dikmeye gelen 85 yaşındaki Münife Kökeren, "Gelen nesillere daha iyi bir ortam bırakabilirsek ve faydamız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 'Geleceğe nefes ol' etkinliği kapsamında, 'da 300 bin fidan toprakla buluştu. Dicle Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'da 300 bin fidan şu an itibariyle toprakla buluşuyor. Özellikle yarınımızın güvencesi, güzelliğimiz ve zenginliğimiz olan çocuklarımızdan başlayarak her bir fidanın sahiplenilmesi, geleceğe bir nefes olması en önemli amacımız ve hedefimiz. Ülkemizi geleceğe taşımanın yeşil ve güzel bir Diyarbakır oluşturmanın gayreti içindeyiz" dedi.

MÜNİFE NİNE'DEN ANLAMLI DAVRANIŞ

Torununun 3 yaşındaki torunuyla fidan dikmeye gelen Münife Kökeren, gelecek nesle güzel bir ortam bırakmak amacıyla bu etkinliğe katıldığını söyledi. Kökeren, "Torunumun torunuyla geldim. Fidanları kızım aldı bana. Bizim zamanımız geçti. Gelen nesillere daha iyi bir ortam bırakabilirsek ve faydamız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.



Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:44 Düzce'deki "FETÖ'nün mahrem imamları" davasında 15 sanığa hapis cezası
18:43 ESENYURT'TA ÇATI YANGINI
18:43 Bartın'da orman yangını, 7 ev boşaltıldı
18:43 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:42 AB'den Doğu Akdeniz ve DEAŞ'lı militanlar açıklaması
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:45:48