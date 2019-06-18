18.06.2019 20:42
Haberler» Güncel» Haber

Torununun yanlışlıkla çarptığı yaşlı kadın öldü

Torununun yanlışlıkla çarptığı yaşlı kadın öldü

Çankırı'da minibüsün arkasında yatan kadına torunu yanlışlıkla çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Çankırı'da minibüsün arkasında yatan kadına torunu yanlışlıkla çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kızılırmak ilçesi Yeni Mahalle'e mevsimlik işçi olan oğluyla birlikte yaşayan Adile Toprak, (98) hava sıcaklığı nedeniyle oğluna ait minibüsün arkadaki alana uzandı.
Bu sırada yaşlı kadını fark etmeyen torunu İsmail Toprak (45), minibüsü geri kaçırması sonucu yanlışlıkla babaannesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kaburgası kırılan yaşlı kadına olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kızılırmak, Yeni Mahalle, Çankırı, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:02 Mersin'deki fabrika yangını
22:01 Tarsus'taki fabrika yangını, kundaklama çıktı
22:01 Dışişleri: GİK'de alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz.
22:01 GÜNCELLEME - Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden oldu
22:00 Selde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
21:59 Öykü Arin için Sağlık Bakanlığına çağrı
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir.