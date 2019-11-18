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TOSB/ Burhanoğlu: Asli yatırımımız inovasyon alanında olacak

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotivin geleceği için asli yatırımları inovasyon alanında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

18.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:58TOSB/ Burhanoğlu: Asli yatırımımız inovasyon alanında olacak
– Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotivin geleceği için asli yatırımları inovasyon alanında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TOSB İK Komitesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği TOSB Gelişim Zirvesi, "Değişimle başla, gelişerek tasarla ve iletişimle güçlen" mottosuyla gerçekleştirildi.

Gelişim Zirvesinde konuşan Burhanoğlu, "Bu dönem özellikle inovasyona yatırım yaparak otomotivin geleceği için buraya bir ekosistem kurmak ve çok değerli bir ağ oluşturmak istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Burada üniversitelerin, girişim evlerinin, ilgili yatırımcıların, endüstri 4.0 uygulamalarının, test merkezlerinin ve 3D printer laboratuvarlarının olduğu bir sistem oluşturmak istiyoruz. Artık otomotiv araç olmaktan ziyade bilişim aleti olma yolunda gidiyor. Gelecekte cep telefonundan farklı olmayacak. O yüzden OSB'mizin bu konularla ilgili telekomünikasyon şirketleri, bağlantılı sistemlere hizmet eden bizim dışımızda şirketlerin de katıldığı bir kümelenme oluşturmaya, networking ağını oluşturmaya çalışıyoruz."


- İstanbul

Ekonomi

Kaynak: DHA

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