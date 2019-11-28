TOSB'da Dr. Mehmet Dudaroğlu dönemi

Alınan seçimli olağanüstü genel kurul kararı sonrası TOSB'un yönetimi de değişti. Seçim sonuçlarına göre yeni TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu oldu.

Türkiye'de otomotiv parça sanayicilerinin faaliyet gösterdiği tek global ihtisas organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan TOSB'da Mehmet Dudaroğlu'nun başkanı olduğu yeni yönetim kurulunda Alper Kanca, Ömer Burhanoğlu, Igal Zakuto ve Oğuzhan Deniz yer alıyor.

MEHMET DUDAROĞLU KİMDİR?

1956 Artvin doğumlu olan TOSB Başkanı Mehmet Dudaroğlu, 1976 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Mezun oldu. 1985-1986 yıllarında İşletme Dış Ticaret dalında ve 1999-2001 yıllarında Finans dalında yüksek lisans, 2002-2008 yıllarında İşletme Yönetim Organizasyonu Dalında Doktora yapmıştır. Karabük Demir Çelik, Eczacıbaşı İlaç, Bilecik Yem Sanayi, EKU Fren ve Döküm Sanayi'nde yatırım planlama, üretim mühendisliği, ihracat ve finans gibi çeşitli kademelerde çalışmıştır. Halen EKU' da Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. TOBB Otomotiv Yan Sanayi Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Dudaroğlu, 18 Kasım 2019'da gerçekleşen TOSB Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. İngilizce bilen Dudaroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.