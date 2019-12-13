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TOSBİ, Eti Çocuk Tiyatrosu'nu çocuklarla buluşturdu

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), Eti Çocuk Tiyatrosu'nu çocuklarla buluşturdu. Turne kapsamında sahne aldığı tek ilçe olan Tire'de çocuklar Heidi oyununu izledi.

13.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:05TOSBİ, Eti Çocuk Tiyatrosu'nu çocuklarla buluşturdu

2001 yılından beri Türkiye'de ve dünyada iki milyona aşkın çocuğu tiyatro ile buluşturan ve çocukların hayal gücünü geliştirmek için sahne alan Eti Çocuk Tiyatrosu, 'de oyununu sergiledi. Türkiye'nin dört bir yanında çocukları sanatla buluşturmak için her yıl turneye çıkan Eti Çocuk Tiyatrosu, iki seans ile Tireli çocuklarla buluştu. Tiyatroyu Tire içinde çeşitli okullardan katılan beş yüzden fazla öğrenci izledi.

"Tire'yi sanatta da ileri taşıyacağız"

Tireli çocukları tiyatro ile buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, "Tire'nin kültürel çalışmalarına destek veren bir organize sanayi bölgesiyiz. İlçemiz içinde yer alan çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerle buluşturmaktan memnunuz. Tire'yi sadece sanayi alanında değil kültür ve sanat alanında da katkı koymak istiyoruz" dedi.


Heidi, Tire, Güncel

Kaynak: Bültenler

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