Haberler » Spor » TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi - Spor

TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2019 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, düzenlenen organizasyonla verildi.

21.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:52 TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi
Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2019 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, düzenlenen organizasyonla verildi.
Grand Pera'da TOSFED 2019 Gala Gecesi adıyla gerçekleştirilen etkinliğe, federasyon başkanı Eren Üçlertoprağı ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, yarışlarda mücadele eden sporcular, takım yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Gala gecesinde kısa bir konuşma yapan başkan Eren Üçlertoprağı, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederken, gelecek sezon yarışların TRT Spor 2 kanalından yayınlanacağı bilgisini de paylaştı.
Üçlertoprağı, takımlar ile sporcuların ödüllendirildiği gecede, il gözetmen kurulları, il temsilcileri, organizatör kulüpler ve sponsor kuruluşlara plaketlerini takdim etti. Porsche Carrera Kupa Fransa'da şampiyonluk yaşayan Ayhancan Güven, ödülünü TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı'dan aldı.
Ayrıca, yurtdışında Türkiye'yi temsil eden sporculara da teşvik ödülleri takdim edildi.

İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:56   Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Spor
00:46   "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Spor
00:46   Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Spor
00:31   Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Spor
00:14   Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Mehmet Sepil ve Ersan Parlatan - Spor
23:22   Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Spor
21:34   Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Spor
19:44   Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Spor
19:36   Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Spor
18:55   Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi - Spor
22.12.2019 01:18:13