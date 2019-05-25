TOSFED Baja Kupası start aldı

– TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu 'TOSFED Baja Kupası' Körfez Yarış Pisti'nde start aldı.

TOSFED Baja Kupası, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez Yarış Pisti'nde start aldı. Pilotlar, 218,2 kilometresi özel etaptan oluşan toplam 384,2 kilometrelik parkuru koşacak. Bugün, Körfez Baja Yarışı'nda ilk gün, 41,50 kilometre uzunluğundaki 'Teksen' etabının iki kez geçilmesinin ardından 'Körfez Rallikros' parkurunda koşulacak seyirci özel etabıyla tamamlanacak. Yarın ise 66,10 kilometre uzunluğundaki 'Belen' etabını iki kez geçecek olan ekipler, Körfez Yarış Pisti'nde finiş podyumunda yarışı tamamlayacak. Kupanın ikinci ayağı ise 29-30 Haziran tarihlerinde Denizli Off-road Kulübü (DENDOFF) tarafından Denizli'de düzenlenecek.



Kaynak: DHA