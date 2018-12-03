Tosfed Başkanı Yazıcı'nın Acı Günü

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) Başkanı Serkan
Yazıcı'nın dayısı emekli Hava Albay Ergün Eroktay'ın cenazesi, askeri törenle defnedildi. Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde 84 yaşında vefat eden emekli Hava Albay Ergün Eroktay için ilçeye bağlı Armutalan
Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi.
Eroktay'ın cenazesi, burada kılınan namazının ardından askeri törenle Armutalan Mahalle Mezarlığına getirilerek toprağa verildi.
Cenazeye Eroktay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar
, Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, askeri erkan ve ilçe halkı katıldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:02