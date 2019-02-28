Tosfed'de Yeni Başkan Eren Üçlertoprağı

Kaynak: DHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'nun Olağanüstü Genel Kurulu 168 delegenin katılımıyla bugün Ankara'da gerçekleştirildi. TOSFED Başkanvekili Eren Üçlertoprağı ve Mehmet Besler'in aday olduğu Genel Kurul'da Eren Üçlertoprağı TOSFED'in yeni başkanı oldu.Üçlertoprağı 109 oy alırken, Mehmet Besler 55 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.SERKAN YAZICI ONURSAL BAŞKANÖte yandan geçmiş dönem başkanı Serkan Yazıcı da delegelerin verdiği teklif sonucunda TOSFED Onursal Başkanı olarak ilan edildi.- İstanbul