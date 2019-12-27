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TOSFED'den yerli otomobil için: "Heyecanla bekliyoruz"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bugün tanıtımı gerçekleştirilen yerli otomobili hakkında yaptığı açıklamada, "Milli sporcularımızla birlikte TOGG'un hizmetinde olduğumuzu bildiriyor ve bilgi birikimimizle Türkiye'nin bu önemli projesine katkı sunmak için heyecanla bekliyoruz" dedi.

27.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:14 TOSFED'den yerli otomobil için:
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bugün tanıtımı gerçekleştirilen yerli otomobili hakkında yaptığı açıklamada, "Milli sporcularımızla birlikte TOGG'un hizmetinde olduğumuzu bildiriyor ve bilgi birikimimizle 'nin bu önemli projesine katkı sunmak için heyecanla bekliyoruz" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) olmak üzere tüm emeği geçenleri kutlayarak, "Türkiye'nin otomobilinin 'yeniliğe yolculuk' sloganıyla tüm dünyaya açılacağına olan inancımızla şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Bu projenin diğer büyük otomotiv markaları gibi motorsporları arenasında boy göstererek daha da prestij kazanması için her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizen Üçlertoprağı, "Milli sporcularımızla birlikte TOGG'un hizmetinde olduğumuzu bildiriyor ve bilgi birikimimizle Türkiye'nin bu önemli projesine katkı sunmak için heyecanla bekliyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, TOGG, Spor

Kaynak: İHA

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