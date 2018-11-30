Toshack: Galatasaray Derbisindeki Atmosferi Başka Yerde Görmedim

Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyeri boyunca gördüğü en ateşli atmosferi Türkiye 'de gördüğünü söyleyen Toshack, "Türkiye'de Beşiktaş'ta çalıştığım dönemlerde Galatasaray ile oynadığımız İstanbul derbisi en ateşli olanıydı. Fenerbahçe derbileri de öyleydi. Yine Fas 'ta çalışırken Casablanca derbilerinde ilginç bir atmosfer oluyordu. Ama Galatasaray derbileri başka, öyle bir atmosfer başka yerde görmedim" diye konuştu.

Futbol kariyerinde Liverpool'un farklı bir yerde olduğundan bahseden tecrübeli futbol adamı, " Real Madrid 'i çalıştırmak harikaydı. Yine 10 seneye yakın İspanya 'da Bask bölgesinde kaldım. Ancak Liverpool günlerim hayatımın en iyi günleriydi" dedi.

Liverpool'da Kevin Keegan'la oynadığı günleri hala özel hatırladığını ve Liverpool'da teknik direktörlük yapamamanın kendisini üzdüğünü aktaran Toschack, 40 yıldır ayrı kaldığı eski kulübüyle ilgili olan anılarını anlattı. Bob Paisley ayrıldıktan sonra teknik adamlığa gelmeyi beklediğini aktaran başarılı çalıştırıcı, "Görevin benim olduğunu düşündüm. Ağzımda ekşi bir tat bıraktı görevi alamadığım zaman. Hep bir telefon ve çağrı bekledim" ifadelerini kullandı.