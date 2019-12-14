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Toshiba beyaz eşya sektörüne Uğur'la giriyor

Uğur Soğutma, Titanic Deluxe Golf Belek Otel'de gerçekleştirdiği 2020 yetkili bayi toplantısında bayilerine ve beyaz eşya sektörüne büyük bir sürpriz yaptı.

14.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:44Toshiba beyaz eşya sektörüne Uğur'la giriyor
Uğur Soğutma, Titanic Deluxe Golf Belek Otel'de gerçekleştirdiği 2020 yetkili bayi toplantısında bayilerine ve beyaz eşya sektörüne büyük bir sürpriz yaptı. Dünyaca ünlü Japon teknoloji markası beyaz eşya pazarına Uğur Soğutma tecrübesi ve güvencesiyle giriyor.

Gerçekleştirilecek olan iş ortaklığının temellerinin atıldığı ve pazara sunulacak olan ürünlerin ön lansmanının yapıldığı toplantıda, Uğur yetkili bayilerinin de görüşleri alındı. Çamaşır makinesinden, bulaşık makinesine, buzdolabından, su sebiline kadar birçok teknolojik ürün tanıtıldı.

Toshiba yetkilileri yaptığı sunumda "Türkiye pazarının ne kadar önemli olduğunu biliyor, ürettiğimiz yüksek teknolojili ve kaliteli ürünlerle, özellikle de Uğur güvencesinin verdiği azimle daha da iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından Antalya'da gerçekleştirilen toplantıya katılan Uğur yetkili bayileri lansmanı yapılan bu iş birlikteliğinden duydukları memnuniyeti ve heyecanı dile getirdiler.

Uğur Soğutma yetkilileri yaptığı açıklamada ise önümüzdeki günlerde detaylarının aktarılacağı bu iş birlikteliğinin Türkiye'ye ve beyaz eşya sektörüne hayırlı olmasını dilediler. - AYDIN

Uğur Soğutma, Türkiye, Toshiba, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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