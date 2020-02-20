Tosla'dan gençler için yeni "fikir platformu"

Paranın sosyal hali Tosla, yenilikçi ödeme sistemi uygulamaları ile her geçen gün etki alanını arttırıyor.

Akbank 'tan yapılan açıklamaya göre, özellikle banka müşterisi olmayan gençler tarafından tercih edilen Tosla, yeni bir "fikir platformu" ile gençlerin görüşleri ve yenilikçi fikirleri doğrultusunda stratejisini belirleyecek. "Tosla Danışma Kurulu"na katılacak gençler, geliştirdikleri fikirlerin hayata geçirilmesine tanık olacaklar.

Ak Öde Genel Müdürü Sitare Sezgin, "Türkiye'nin geleceği olan gençleri, geleceğin bankacılığıyla bugünden tanıştırıp onların finans sektörüyle buluşmalarını sağlamak Tosla'nın en büyük hedeflerinden biri" dedi ve ekledi:

"Gençlerden oluşan Tosla Danışma Kurulu ile onlarla daha yakın iletişim kurabileceğiz. Bu yapılanmamız, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, iş hayatına hazırlanmakta olan gençlerin geliştirecekleri fikirlerin uygulama platformu olarak görev yapacak. Fikirlerinin hayata geçirilebileceği büyük bir grupta etkin rol alma fırsatını yakalayan gençler, aynı zamanda, hazırlanmakta oldukları iş hayatı için de önemli bir avantaj yakalayacaklar" dedi. (Fotoğraflı)