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Tost dansıyla olay olan Didem Soydan yeni dansıyla partiye damga vurdu

Geçtiğimiz yıl tost dansıyla olay olan Didem Soydan, sahildeki partiye yeni dansıyla damga vurdu.

21.07.2019 12:32

Son günlerde Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşayan manken Didem Soydan, magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden. Yaklaşık 1 aydır aşk yaşayan Didem Soydan ve Lider Şahin, Çeşme tatillerine devam ediyor.

YENİ DANS VİDEOSU OLAY OLDU

Kimi zaman sevgilisiyle vakit geçiren güzel model kimi zaman arkadaşlarıyla sahil partilerinde eğlenmeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl iki erkekle yaptığı tost dansıyla tartışma yaratan ve uzun süre gündemde kalan Soydan'dan yeni dans videosu geldi.

Bir arkadaşıyla karşılık dans eden Soydan'ın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Tost dansıyla olay olan Didem Soydan yeni dansıyla partiye damga vurdu
Selami Şahin, Didem Soydan, Lider Şahin, Manken, Magazin

YORUMLAR (3)
SARİKASAR: kameraya oynuyor piskin piskin siritiyor
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