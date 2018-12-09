Tost Götüren Kuryeyi Bıçakladılar

Eskişehir
'de müşteriye götürdüğü siparişi zorla almaya çalışan şahıslara tostu vermeyen kurye, bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde merkez Tepebaşı
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. Bisikletle müşterinin istediği tostları götüren İ.S.K., Mertcan Sokak'ta 3 şahıs tarafından durduruldu. Şahısların bisikletin sepetinde bulunan tostları istediği kurye duruma engel olmaya çalıştı. Bir süre şahıslara direnen kurye, F.M. tarafından bacağından bıçaklandı. Olay sonrasında polis ekiplerine haber veren 19 yaşındaki kurye şahıslardan şikayetçi oldu.
Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı,Bahçelievler Mahallesi,Eskişehir
09 Aralık 2018 Pazar 12:11