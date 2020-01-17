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Seyyar tostçu, takdir alan öğrencilere ücretsiz tost ikram edince uzun kuyruklar oluştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tostçuluk yapan Sezgin Avcı, takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz tost ikram edince uzunca kuyruklar oluştu. Yaklaşık 200 öğrenciye tost verdiğini belirten Avcı, "Bu uygulamayı her karne döneminde yapıyoruz" dedi.

17.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:13

'da bir seyyar tostçu takdir alan öğrencilere ücretsiz tost ikram edince uzun kuyruklar oluştu.

Nilüfer'e bağlı Mahallesi'nde tostçuluk yapan Sezgin Avcı, örnek bir davranışa imza attı. Okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından Avcı, takdir alan öğrencileri tostla ödüllendirdi. Öğrencilerin tost alabilmesi için yanlarında karne ve takdir belgelerini getirmesi gerekiyor. Bu belgeleri getiren öğrencilere Avcı, bedavaya tost veriyor.

"BU UYGULAMAYI HER KARNE DÖNEMİNDE YAPIYORUZ"

Yaklaşık 200 öğrenciye tost verdiğini belirten Avcı, "19 yıldır bu işle uğraşıyorum. Öğrencilerin mutluluğuna ortak olduk. Takdir alan öğrencilerimizi ödüllendirmek istedik. Gerçekten büyük ilgi oldu. Karne ve takdir belgelerini getiren öğrencilerimize ücretsiz tost veriyoruz. Bu uygulamayı her karne döneminde yapıyoruz" dedi.

Seyyar tostçu, takdir alan öğrencilere ücretsiz tost ikram edince uzun kuyruklar oluştu

Yolçatı, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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