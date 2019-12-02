Tost yaparak başladı lokanta işletmecisi oldu

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hanım Kızıl (39) 7 yıl önce tost yaparak başladığı işinde lokanta işletmecisi oldu. Ev yemekleriyle müşterilerine hizmet veren Hanım Kızıl, "Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız. Ben olmasam insanlar Iğdır'a gidecek veya bisküvi ile karnını doyuracak. Eşimle beraber işimizi yürütüyoruz" dedi.

Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Hanım Kızıl, TIR şoförü olan eşi Oğuz'a yardımcı olmak için 7 yıl önce küçük bir büfede tost yapıp satmaya başladı. Bir süre sonra işini büyüten 2 çocuk annesi Hanım Kızıl, ev yemekleri hizmeti verdiği lokanta açtı. Karakoyunlu ilçesindeki ilk ve tek lokanta olan Hanımeller'de 2 kadın çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Kızıl, eşine aldırdığı döner makinesiyle döner kesmeye de başladı. Sırada kebap çeşitleri olduğunu ifade eden Kızıl, genelde ilçede çalışan memur kesiminin lokantadan yararlandığını söyledi.

Yemek için Iğdır'dan bile lokantasına gelenlerin bulunduğunu kaydeden Kızıl, "Hiçbir yerden destek almadım. Kendi imkanlarımla, çalışmamla bu seviyeye geldim. İnsan istiyorsa işini sevsin her işi başarabilir. Benim için önce hizmet, temizlik geliyor. Müşterilerimiz durumundan dolayı memnunum. Çevreden gelip yemek yemeleri beni gururlandırıyor. Herkesin zevkine göre yemek pişiriyorum. Yakında kebap çeşidine başlayacağım. İstek var. Fiyatlarımız herkese uygun. Ben okumadım bir iş yapamam demek yanlış ben ortaokul mezunuyum. Çocuklarımı büyüttüm bu işe başladım. İnsan bir iş yapmalı. 'Bayan evde oturur yemek yapar' düşüncesi değişmeli bayanlar ekonomiye katkı sağlamalı. Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız, bizim işletmemiz olmasa insanlar Iğdır'a gidecek ya da bisküvi ile karnını doyuracak" diye konuştu.

Hanım Kızıl'ın yemeklerini beğendiklerini söyleyen müşteriler, "Yemekler çok güzel ve fiyatları uygun. Öğretmenler, memurlar, işçiler olarak gelip yemek yiyoruz. Hem temiz hem de lezzetli" dedi.