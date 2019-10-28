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Malatyalılar, Adıyamanlılar ile kavgaya neden olan sınırın belirlenmesini istedi

Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, geçen hafta bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı. Malatyalılar kavganın ardından eylem yaparak sınırın net olarak belirlenmesini istedi.

28.10.2019 14:08

Malatya ile Adıyaman arasında bulunan ve yıllardır ortak kullanılan yayla, Malatyalı ailelerin yaylanın kendisine ait olduğunu ileri sürerek, yol açmak istemesiyle sınır kavgasına neden oldu.

Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya, çalışmalar sırasında geçen hafta yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup, yol yapımının durdurulmasını istedi. Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre, yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı.

KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI

Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşananların ardından Malatyalılar, eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi. Sınırın Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesi'nden destek isteyerek, yaylaya yol talebinde bulundu.

İNÖNÜ DÖNEMİNDE KENDİLERİNE VERİLMİŞ

Malatyalılar, Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini dile getirdi.

Olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini isteyen Malatyalı grup için bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı.

Malatyalılar, Adıyamanlılar ile kavgaya neden olan sınırın belirlenmesini istedi

Yeşilyurt, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR (10)
İBRETLİK:yazık
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ALMAN:bunlari gorunce kendi milletimden utaniyorum keske alman olsaydim
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1 13
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CONI:CAHILLER HEPINIZDEN UTANIYORUM !
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3 2
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BİGALI:Bravo Malatyalı kardeşlerimize menfaat meselesi gümdeme gelmese 2. ci Adam Merhum İsmet İNÖNÜ, nün adını duyamayacak diye üzülmüştüm. Ancak Yayla meselesi değil diğer alanlardada İNÖNÜ isminin daha çok anılıp söylenmesinden üstelik Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümlerine tesadüf eden şu günlerimizde kendisini bir kez daha rahmetle saygıyla anıyoruz. . .
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2 5
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MEHMET:Ne malatyalilari nede adiyamanlilari severim
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2 10
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KIZGIN:İşte yaradan maalesef sana da eşrefi mahlukat demiş.
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5 1
SİVASLI İBOCAN:Vatanımızda sizler böyle yaparsanız, suriye ırak ne yapsın. . . ?? Tamamı Malatya, Adıyaman olsa ne olacak. . . Hepimiztek Milletiz tek Vatanız tek iliz. . .
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HAYIRDİR:eyaletmi kuracaksınız vatan bölünür mü ne alakası var
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7 5
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ÖMER GÜLER:mal da yalan mulkte gel de bıraz sen oyalan.
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10 1
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ANIL:orayı elazığa bağlayalım
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5 3
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