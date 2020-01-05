Haberler » Gündem » Tosun Paşa konusu nedir? Tosun Paşa oyuncuları ve Tosun Paşa özeti! - Haberler

Tosun Paşa konusu nedir? Tosun Paşa oyuncuları ve Tosun Paşa özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tosun Paşa filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tosun Paşa konusu, özeti ve Tosun Paşa oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tosun Paşa filminin detayları…

05.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:00 Tosun Paşa konusu nedir? Tosun Paşa oyuncuları ve Tosun Paşa özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Tosun Paşa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tosun Paşa filmini izleyecek olanların merak ettiği Tosun Paşa konusu nedir, Tosun Paşa oyuncuları kimler ve Tosun Paşaözeti gibi konuları inceliyoruz.

TOSUN PAŞA KONUSU NEDİR?

Tellioğulları ile Seferoğulları iki düşman ailedir. İki ailenin de ortak amacı |Yeşil Vadi'ye sahip olmaktır. Yeşil Vadi'ye sahip olmak için Kumandan Daver'e başvururlar ama bir sonuç alamazlar. Bu arada Daver Bey'in kızına (M.Ar) hem Tellioğullarının reisi hem de Seferioğulları'ndan Suphi talip olunca ortalık karışır. Bu iş için Tosun Paşa'dan (K.Sunal) yardım isterler. Tosun Paşa işleri kendi yöntemleri ile çözmeye çalışır ta ki gerçek Tosun Paşa ortaya çıkana dek...

TOSUN PAŞA OYUNCULARI VE KADROSU

Tosun Paşa Yönetmen: Kartal Tibet

Tosun Paşa Oyuncular: Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda

Tosun Paşa Tür: Komedi

Tosun Paşa Yapım Yılı: 1976

Tosun Paşa Senaryo: Yavuz Turgul


Gündem

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

10:00   Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu nedir? Sağ Salim 2: Sil Baştan oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan özeti! - Haberler
10:00   Tosun Paşa konusu nedir? Tosun Paşa oyuncuları ve Tosun Paşa özeti! - Haberler
10:00   Ölümüne Dans konusu nedir? Ölümüne Dans oyuncuları ve Ölümüne Dans özeti! - Haberler
10:00   Karate Kid konusu nedir? Karate Kid oyuncuları ve Karate Kid özeti! - Haberler
10:00   Kaçak Kız konusu nedir? Kaçak Kız oyuncuları ve Kaçak Kız özeti! - Haberler
23:59   Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler
5.01.2020 11:46:34