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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı?

Çiftlik Bank oyunu ile milyarlık vurgun yapan "Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın intihar ettiği haberi doğrulanmasa da akıllarda soru işareti bırakmaya yetti. Haberlerin kaynağına dair iki farklı senaryo kafaları daha çok karıştırdı.

16.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:47

Çiftlik Bank oyunu ile yaklaşık 1 milyar 100 milyonluk vurgun yapan Mehmet 'ın intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan iddiaya göre "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 'da polisten kaçmak için kaldığı otelin 27. katından atlayarak intihar etti.

Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Mehmet Aydın'ın intiharıyla veya Ukrayna'da olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Doğrulanmayan bu iddia akıllara iki farklı senaryoyu getiriyor. İlk senaryoya göre Mehmet Aydın bu haberleri kendisi yayıyor. Bu sayede nerede olduğu hakkında yapılan araştırmaları başka alanlara yönlendirerek izini kaybettirmeye çalıştığı yönünde. İkinci senaryo ise bu söylentileri Çiftlikbank mağdurları yaydığı ihtimali üzerine kurgulanıyor. Bu sayede mağdurlar Mehmet Aydın'ın devamlı olarak gündemde kalmasını ve unutulmaması sağlıyorlar.

Bugüne kadar Mehmet Aydın'ın nerede olduğuna dair sağlıklı bir bilgi ortaya çıkmadı.

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı?

Çiftlik Bank, Ukrayna, Aydın, Güncel


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