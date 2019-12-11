Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Vatandaşları dolandıran Çiftlikbank'ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı Silam, Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu (JND) tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık arttırmayla satıldı.

243 BİN DOLARA ALICI BULDU

Ulusal Uyuşturucu Kurulu'nun (JND) El Konulmuş Varlıkları Fonu, Türkiye'nin 'Tosuncuk' olarak tanıdığı Mehmet Aydın'ın Silam isimli yatını Punta del Este kentinde bir müzayedede sattı. El Konulmuş Varlıkları Fonu'nun satışa çıkardığı Silam isimli süper lüks yat 243 bin dolara satıldı.

2 BİN DOLARLIK DA LİMAN CEZASI VAR

Ayrıca yatı alan kişinin Deniz Ulusal Bölgesi'ne 2 bin dolarlık liman cezasını da ödeyeceği bildirildi. Asıl adı Don Carlos olan, Aydın'ın 800 bin dolara aldıktan sonra adını Silam olarak değiştirdiği yatta jakuziden mutfağa, yemek salonundan 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralara kadar pek çok alanın bulunduğu bildirildi.

FERRARİ'Sİ DE SATILMIŞ

Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bunun JND tarafından Aydın'ın el konulmuş malları için düzenlediği ikinci resmi açık arttırma olduğunu söyledi. Bir önceki müzayedede Aydın'a ait Ferrari'nin de açık artırma yoluyla satıldığı bilgisini paylaştı. Molina, Aydın'ın Malvin Norte'de ele geçirilen mallarına rağmen kendisinin hala kaçak olduğu bilgisini vermeyi de ihmal etmedi.

NE OLMUŞTU?

Çiftlik Bank davasının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamesinde 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiği belirtildi.

SUÇ İŞLEMEK AMAÇLI ÖRGÜT KURMAK SUÇLAMASI

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.