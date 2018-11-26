26 Kasım 2018, 10:53
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Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. DHA, Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaştı.

'RAPÇİ CEO' ARKADAŞLARINA ŞARKI SÖYLEMİŞ

'Tosuncuk' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri yaklaşık bir yıl önce, 'Çiftlikbank'ın o dönem Bursa'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildi. Görüntülerde, Çiftlikbank'tan önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor.

'DAMAT TOSUNCUK' KIZ EVİNE BÖYLE GİTMİŞ

Görüntülerin devamı Mehmet Aydın'ın evlendiği güne ait. Klasik bir gelin arabası tercih eden çiftin düğün konvoyunda kaydedilen görüntülerde Mehmet Aydın, kız evinin önünde görülüyor. Aydın'ın davulcuya bahşiş verdiği anlar da görüntüler de yer alıyor.

GELİNE DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK 1 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL ALMIŞ

Bir diğer görüntüde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model bir lüks otomobilin şoför koltuğundaki acemi sürücü ise, çiçeği burnunda gelin Sıla Aydın. Sıla Aydın düğün hediyesine binerek Bursa trafiğinde ilerliyor.

AYDIN'IN BUZAĞI SEVGİSİ

Ortaya çıkarılan fotoğraf karelerinde ise gösterişli açılışlarla Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri tesisleri olacağını vadettiği çiftliklerin birinde buzağıları seven 'Tosuncuk' oldukça keyifli. Mehmet ve Sıla Aydın çiftinin, popüler bir sosyal medya uygulaması kullanarak kaydettikleri görüntülerde tavşan olarak poz vermeleri, dil çıkararak eğlendikleri görülüyor.

Bursa,Çiftlik Bank,Aydın
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:53



YORUMLAR (11)
MEHMET: para bitince yine gel
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CAN: Ulen bu parayi kaptiranlar magdur degil enayii .100 lira istesen vermezler. Binlikleri saymislar bu adama iyi olmus aslinda devlet bu magdurlara yani enayilere dava acmali haksiz kazanctan.
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  • DOLANDIRICILİK MAGDURU : Ciftlikbanktan dolandirilmadim.Ama çok büyük konuşma senin de başına gelebilir.
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BURUN: HERKESİ YURTDIŞINDANGETİREN MİTİN BU TOSUNCUĞA MI GÜCÜ YETMİYOR BURNUMA KÖTÜ KOKULAR GELİYOR
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CEVCET: burada mutluluk yok burada mutluluk yok yeee yeee burada dolandırılacak kimse yok yee yee
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