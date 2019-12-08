Haberler » Güncel » Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, amatör ligde ilk maçına çıktı - Haber

Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, amatör ligde ilk maçına çıktı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, birinci amatör ligde mücadele eden Tosyaspor formasıyla ilk maçına çıktı.

08.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:10Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, amatör ligde ilk maçına çıktı
Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, birinci amatör ligde mücadele eden Tosya formasıyla ilk maçına çıktı.
Uzun süre amatör ligde futbol oynayan ve 5 'ta Tosyaspor'la sözleşme imzalayan Volkan Kavaklıgil, Seydilerspor karşılaşmasındaki kadroda yer aldı.
Tosya İzzet Aksalur Stadı'nda oynanan Tosyaspor-Seydilerspor karşılaşmasının 80. dakikasında oyuna giren Volkan Kavaklıgil, taraftarlardan alkış aldı. Maçı Tosyaspor 3-1 kazandı.
Başkan Kavaklıgil, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanı olarak bugün ilk resmi maçına çıktığını söyledi.
Amacının gençlere sporu sevdirmek olduğunu belirten Kavaklıgil, "Belediye başkanı olarak, futbol oynamamızda en büyük etkenlerden biri Türk gençliğinin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamak ve spora özendirmektir. Gençlerimizin spor yapması ve güzel ahlaklı yetişmesi noktasında bir teşvik olması adına bu programı, bu organizasyonu gerçekleştirdik." diye konuştu.
Tosyaspor Teknik Direktörü Erol Güccük de "Başkanımızın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele etti. Güzel oyununu bir golle süsleseydi daha iyi olacaktı. 3 puanı aldık, çok mutluyuz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.
Müsabakayı izleyenler arasında, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve protokol üyeleri de yer aldı.

Volkan Kavaklıgil, Aralık, Futbol, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:10 Antalya'da kaybolan Burak'ın Konya'da görüldüğü iddiası - Haber
21:10 Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Haber
21:09 Çifte cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı - Haber
21:08 Alışverişler iyiliğe dönüşüyor - Haber
21:06 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı - Haber
20:30 Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı - Haber
19:40 Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var - Haber
19:16 Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
8.12.2019 21:18:30