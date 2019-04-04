Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, Görevine Başladı

MHP
'den Tosya
Belediye Başkanı seçilen Volkan Kavaklıgil
, görevi Kazım Şahin
'den devraldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tosya Belediye Başkanı seçilen Kavaklıgil, düzenlenen törenle görevi, 10 yıldır Tosya Belediye Başkanlığını yürüten Kazım Şahin'den devraldı.
Kavaklıgil, Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, siyasi anlayışları gereği ötekileştirmeden, kirletmeden, karalamadan, kırmadan ve yıpratmadan bir yol haritası çizerek 90 günlük süreci icra ettiklerini söyledi.
Tosyalıların evladına, oğluna, torununa sahip çıktığını belirten Kavaklıgil, şöyle konuştu:
"Rabbim hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Bu bir bayrak yarışı. Bugün bize nasip oldu. Rabbim memlekete hizmet etmeyi bizlere nasip eyledi. Bugün mazbatasını aldığımız ve yönetmeye çalışacağımız memleketimizi, hep birlikte bize oy veren vermeyen 40 bin nüfuslu ilçemizin insanlarıyla birlikte yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere destek veren herkesten Allah razı olsun."
MHP Kastamonu
İl Başkanı Yüksel Aydın
da Kavaklıgil'in ilçede önemli hizmetlere imza atacağını söyledi.
MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar
Özurgancı ise partilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Kesilen kurbanın ardından dua edilmesiyle tören sona erdi.
Törenin ardından başkanlık makamında Kavaklıgil ile Şahin arasında devir teslim gerçekleştirildi.
Programa Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu
, Çankırı
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen
, Taşköprü
Belediye Başkanı Abdullah Çatal
, MHP Merkez Yürütme Kurulu
Üyesi Tarık Ziya
Çağılcı ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA