16.07.2019 15:36
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Tosya Belediyesi çalışmaları

Tosya Belediyesi çalışmaları

Tosya Belediyesinde beton kutu menfez üretimine başlandı.

Tosya Belediyesinde beton kutu menfez üretimine başlandı.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, akarsularda, dere yataklarında ve çay geçişlerinde ulaşımın daha sağlıklı sağlanması amacıyla beton kutu menfezin kullanıldığını söyledi.

Kendi tesislerinde ilk defa üretilen ürünlerin oldukça dayanıklı ve kullanıma uygun olduğunu belirten Kavaklıgil, "İlçemizin içinde bulunduğu konumdan dolayı sağlıklı şekilde ulaşımın sağlanması için bu tip ürünlere sık sık ihtiyaç duyuyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde üreten belediyecilik anlayışı içinde ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin çoğunu üretme kararı aldık. Beton kutu menfezler sayesinde bu ihtiyacımız büyük ölçüde karşılanacak." dedi.
Kaynak: AA
Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

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