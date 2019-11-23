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Tosya Belediyesi revize çalışmalarına hız verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bozulan deforme olan yollar ve yaya kaldırımlarında revize çalışmaları aralıksız devam ediyor.

23.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:07Tosya Belediyesi revize çalışmalarına hız verdi
'nun ilçesinde bozulan deforme olan yollar ve yaya kaldırımlarında revize çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin ana cadde ve sokaklarında bulunan yaya kaldırımlarını yenileme çalışmasına devam eden Tosya Belediyesi ekipleri aynı zamanda bozulan yollarda da revize çalışmaları yapıyor.

Kış mevsimi öncesi revize çalışmalarına hız veren ekipler ana cadde üzerindeki yaya kaldırımlarını yeniliyor. Deforme olan kaldırımları iş makineleri ile kaldıran ekipler hızlı bir şekilde yeniliyor. Tosya Belediyesi tesislerinde üretilen parkelerle birlikte kaldırım yenileme çalışmalarında yine belediyenin üretim tesislerinde üretilen bordürler kullanılıyor.

Ekiplerin revize çalışmalarına devam ettiği bir diğer alan ise yollar. Bozulan ve tahrip olan yolları iş makineleri ile kesen ekipler beton bloklarla yeniliyor. Yollarda oluşan küçük çukurlarda ise rotmiks kullanılarak yama yapılıyor ve iş makineleriyle sıkıştırılıyor.

Kış mevsimi öncesi yol ve yaya kaldırımı revizesinde yoğun çalışma yürüten ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, revize çalışmalarını kış öncesi bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlçe merkezinde bozulan ve deforme olan yol ve kaldırımlarının tamamında yenileme çalışması yaptıklarını belirterek, acil olan bölgelere önceli verdiklerini kaydetti. Kış önce acil bölgelerdeki revize çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Kavaklıgil, hava şartlarına göre diğer bölgeler de çalışma yapacaklarını söyledi. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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