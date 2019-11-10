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Tosya D-100 Karayolunda Huzur Operasyonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri huzur operasyonu düzenledi.

10.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:24Tosya D-100 Karayolunda Huzur Operasyonu
'nun ilçesinde polis ve jandarma ekipleri huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda narkotik köpekleri ile birlikte araçlar didik didik arandı.

Yurt genelinde eşzamanlı yapılan 'Türkiye Uygulaması' Tosya ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde yapıldı. D-100 Karayolunda polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği huzur uygulamasında durdurulan araçlar Narkotik köpeği ile birlikte didik didik arandı. Sürücülere evrak ve kimlik kontrolü yapılarak kural ihlalleri denetlendi. - KASTAMONU

Kastamonu, Polis, Tosya, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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