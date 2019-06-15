15.06.2019 19:05
Haberler»Güncel » Haber

Tosya D100 Karayolunda kaza: 3 yaralı

Tosya D100 Karayolunda kaza: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kübra Y. Yönetimindeki 45 UB 3437 plakalı otomobil Tosya 6.kmde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savrulurken sürücü Kübra Y, otomobilde bulunan Rana Betül Y (7) ve Ömer Seyit Y (6 aylık bebek) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik D100 Karayolu İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu, D-100 Karayolu, Tosya, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:19 İSTANBUL 'Büyükler' bu festival ile 'oyuncaklar'ına kavuştu
19:18 Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi
19:15 Fenerbahçe potada Anadolu Efes'i devirdi
19:14 Hastaneden dönen kaymakama davullu zurnalı karşılama
19:14 Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri
19:13 Damat en mutlu gününde kadın giysisiyle çorap yıkadı
19:12 Testereyle bacağını kesen adam ağaçta mahsur kaldı