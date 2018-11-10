Tosya
'da 10 Kasım Atatürk
'ü anma törenine genç vatandaşın ağlaması damga vurdu
KASTAMONU - Kastamonu
'nun Tosya ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına bir gencin hüngür hüngür ağlaması damga vurdu. Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
, ölümünün 80'nci yılında, tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu'nun Tosya İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Tören, Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saatler
09.05'i gösterdiği sırada Tosya'da hayat 2 dakikalığına durdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu a anlarda asker selamı vererek gözyaşları içinde ağlayan genç bir vatandaş dikkatlerden kaçmadı. Tören sonrası yaşadığı duygu dolu anları anlatan Çağrı Seyirdal isimli vatandaş" Atamıza duyduğum hisler ve ona olan borcum nedeni ile gözyaşlarıma ve duygularıma sahip olamadım. Asker olmak istedim fakat olamadım" dedi.
10 Kasım,Tosya,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:39