Tosya'da 110 Bin Dekar Alan Hububat Ekildi

Tosya
Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken, ilçe genelinde 110 bin dekar alana hububat ekimi yapıldığını söyledi.
Akdiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede sanayinin ardından en büyük istihdamı, tarım ve buna bağlı yapılan hayvancılık sektörünün sağladığını belirtti.
Tosya genelinde 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu hatırlatan Akdiken, şunları kaydetti:
"İlçe genelinde mevsim şartlarına göre hemen hemen her çeşit ve meyve yetiştirilmektedir. Bu işi yaparak binlerce kişi geçimini temin etmektedir. Yetiştirilen sebzelerin tamamının hasadı yapıldı. Meyvelerden ise kışlık olanların dışındakilerin de hasadı tamamlandı. Üreticilerimiz, bir daha ki sene hasat etme amacıyla yaklaşık 110 bin dekar alanda hububat ekti. Hububat ekimi için mevsimsel şartların oluşması çok büyük önem taşımaktadır. "
Akdiken, Tosya genelinde, 30 bin dekar alana arpa, 80 bin dekar alana ise buğday ekildiğini sözlerine ekledi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:18