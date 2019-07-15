15.07.2019 12:25
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Tosya'da 15 Temmuz Resim Sergisi açıldı

Tosya

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hain darbe girişimini anlatan 15 Temmuz resim sergisi açıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hain darbe girişimini anlatan 15 Temmuz resim sergisi açıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Tosya ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların fotoğrafları ve o geceyi anlatan fotoğrafların yer aldığı resim sergisi ilçenin Çayboyu olarak bilinen alanda açıldı. Açılış kurdelesini Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil birlikte kesti. Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyelerine sergi hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından bilgi verildi. Açılışa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Bçvş. Emin Eyican, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Tosya, Güncel

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